В МВД Украины призывают местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат в предвыборный период

В МВД Украины недоумевают из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не заявил о волонтёрском характере избирательной кампании, а также призывают местные органы власти воздержаться от дополнительных соцвыплат на этот период, так как это является одним из элементов подкупа избирателей.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге в понедельник в Киеве подчеркнул: "На сегодняшний день ни один из кандидатов в президенты Украины не обратился к своим сторонникам и не сказал им "Дорогие друзья, в дальнейшем избирательная кампания будет проводиться на волонтёрских основаниях. Извините, мы не дадим вам денег, потому что это запрещено законом и запрещает наша совесть".

По словам советника, тот факт, что ни один из кандидатов в президенты не сделал такого заявления, означает "угрозу, к которой готова правоохранительная система: чемоданы с деньгами стоят, возможно, в офисах политических партий, стоят дома у конкретных организаторов избирательной кампании и ждут своего удобного времени".

И.Варченко заверил, что в подобных случаях не удастся "договориться, чтобы правоохранители закрыли на это глаза".

"То есть, мы готовы к тому, что есть какая-то часть кандидатов в президенты, которые попытаются сыграть в такую игру… Мы будем реагировать на каждый факт, о котором станет известно, независимо от того, какого кандидата будет касаться эта информация", - заверил советник министра.

И.Варченко также напомнил, что МВД располагает информацией о фактах подкупа избирателей с использованием админресурса в виде оказания материальной, финансовой помощи. В этом контексте он подчеркнул, что в условиях избирательной кампании такая помощь носит неоднозначный характер.

"Мы обращаемся ко всем органам государственной власти и местного самоуправления в Украине, у которых есть такая практика (соцвыплат): на время избирательной кампании воздержаться от того, чтобы реализовать подобные проекты, за исключением тех случаев, когда средства нужны безотлагательно на спасение жизни или здоровья гражданина", - сказал И.Варченко.