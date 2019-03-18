Выборы2019

Выборы

12:06 18.03.2019

В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

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В полицию за сутки поступило 45 сообщений о нарушениях в рамках предвыборной кампании по всей Украине, открыто три дела

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 45 сообщений о возможных нарушениях, связанных с выборами президента, открыто три уголовных производства.

Как сообщает в понедельник департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 17 марта в полицию Ивано-Франковской области поступило сообщение о препятствовании осуществлению избирательного права. Следственный отдел начал уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Еще два сообщения - относительно хулиганских действий - поступили в дежурную часть полиции в Киеве. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В Нацполиции указали, что всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3305 сообщений о возможных нарушениях. Больше всего выявлено нарушений в избирательной сфере в Киеве (413 фактов), в Днепропетровской (329 фактов) и Донецкой области (205 нарушений). В основном речь идет о незаконной агитации (1860), подкупе избирателей (449), хулиганстве (246) и повреждении имущества (87).

С начала предвыборной кампании в целом полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 175 фактам совершения действий, которые имеют признаки уголовных преступлений. В частности, 73 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, 102 связаны с проведением избирательной кампании. Также составлено 569 административных протоколов.

Теги: #полиция #выборы
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