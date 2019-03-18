Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

Кандидат на пост президента Украины от партии "Основа" Сергей Тарута принял решение поддержать на выборах 31 марта лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В Киеве 16 марта политики подписали Меморандум о взаимодействии.

"Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности - построить счастливую Украину", - подчеркнул С.Тарута.

Он также добавил, что объединение с Ю.Тимошенко - это сигнал другим кандидатам, которые меряют свои рейтинги - подумать о стране.

Подписанты меморандума обязуются прекратить войну на Донбассе и объединить страну, принять Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов - Новый курс Украины и "Украина 2030".

"Украина может получить как победу, так и на 5 лет мы можем зайти на круг деградации и по сути - саморазрушения. И поэтому особое значение сейчас приобретает политическая воля объединиться! Вы понимаете, что мы не только объединим наши команды на этих президентских выборах. Мы символически можем объединить Украину, что намного важнее, чем объединить команды", - отметила лидер "Батькивщины".