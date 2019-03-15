Выборы2019

Выборы

19:36 15.03.2019

Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

2 мин читать
Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

Херсонская верфь "Smart Maritime Group" завершила строительство корпуса танкера для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Как сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока", в церемонии спуска на воду принял участие Александр Вилкул, кандидат в президенты Украины.

"Каждый спуск судна на украинской верфи – это как чудо. Нашу страну превращают в кладбище заводов. После перезагрузки власти мы будем строить суда, самолеты, ракеты. Для этого обеспечим и госпрограмму, и госзаказ, снизим налоги и ставки по кредитам. Поддержим производителей на внешних рынках. Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением, судоремонтом мирового уровня, чтобы украинцы имели достойную работу с высокой заработной платой здесь, на Родине", – подчеркнул он.

Судно получило название "AIME" в честь принцессы Нидерландов. Этот спуск стал настоящим событием для отечественных корабелов. Ведь с 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе, на верфи за это время объем производства уменьшился в восемь раз. Подавляющее большинство предприятий отрасли не работают. Тысячи высококвалифицированных рабочих вынуждены уехать работать за границу.

Один из главных пунктов программы Александра Вилкула "Мир и развитие: четыре шага к успеху" – это переформатирование украинской экономики с упором на промышленное развитие, масштабные инфраструктурные проекты и госзаказ.

"Программа по восстановлению судостроения, которую предложил Александр Вилкул, даст возможность нам, украинским судостроителям, вернуться к тем объемам производства, которые у нас были. Даст возможность создавать новые рабочие места, даст возможность возродить украинское судостроение. Я верю Вилкулу", – сказал Василий Федин, генеральный директор "Smart Maritime Group".

Лидер объединенной оппозиции подчеркнул, что только "Новая Индустриализация" поможет создать в стране миллионы новых рабочих мест, обеспечить украинцев достойными зарплатами, наполнить бюджет для реализации социальных программ – повышения пенсий, введения государственной страховой медицины, обеспечения качественного образования и высокого уровня жизни украинцев.

Теги: #судостроение #вилкул #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 15.03.2019
МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

18:51 15.03.2019
Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

Порошенко поблагодарил США и Канаду за введение "азовского" пакета санкций

18:38 15.03.2019
В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

18:32 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:15 15.03.2019
Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

17:54 15.03.2019
Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

17:50 15.03.2019
Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

17:47 15.03.2019
Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

16:58 15.03.2019
Киев направил ноту протеста Москве из-за визита делегации Госдумы в оккупированный Крым

Киев направил ноту протеста Москве из-за визита делегации Госдумы в оккупированный Крым

16:46 15.03.2019
Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД проверяет обращения ряда кандидатов в президенты о вмешательстве в информсистему ЦИК "Выборы-2019"

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

Богомолец зовет киевлян на субботник

Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА