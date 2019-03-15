Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

Херсонская верфь "Smart Maritime Group" завершила строительство корпуса танкера для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Как сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока", в церемонии спуска на воду принял участие Александр Вилкул, кандидат в президенты Украины.

"Каждый спуск судна на украинской верфи – это как чудо. Нашу страну превращают в кладбище заводов. После перезагрузки власти мы будем строить суда, самолеты, ракеты. Для этого обеспечим и госпрограмму, и госзаказ, снизим налоги и ставки по кредитам. Поддержим производителей на внешних рынках. Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением, судоремонтом мирового уровня, чтобы украинцы имели достойную работу с высокой заработной платой здесь, на Родине", – подчеркнул он.

Судно получило название "AIME" в честь принцессы Нидерландов. Этот спуск стал настоящим событием для отечественных корабелов. Ведь с 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе, на верфи за это время объем производства уменьшился в восемь раз. Подавляющее большинство предприятий отрасли не работают. Тысячи высококвалифицированных рабочих вынуждены уехать работать за границу.

Один из главных пунктов программы Александра Вилкула "Мир и развитие: четыре шага к успеху" – это переформатирование украинской экономики с упором на промышленное развитие, масштабные инфраструктурные проекты и госзаказ.

"Программа по восстановлению судостроения, которую предложил Александр Вилкул, даст возможность нам, украинским судостроителям, вернуться к тем объемам производства, которые у нас были. Даст возможность создавать новые рабочие места, даст возможность возродить украинское судостроение. Я верю Вилкулу", – сказал Василий Федин, генеральный директор "Smart Maritime Group".

Лидер объединенной оппозиции подчеркнул, что только "Новая Индустриализация" поможет создать в стране миллионы новых рабочих мест, обеспечить украинцев достойными зарплатами, наполнить бюджет для реализации социальных программ – повышения пенсий, введения государственной страховой медицины, обеспечения качественного образования и высокого уровня жизни украинцев.