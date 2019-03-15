МВД проверяет обращения ряда кандидатов в президенты о вмешательстве в информсистему ЦИК "Выборы-2019"

Специалисты Министерства внутренних дел Украины проверяют обращения некоторых кандидатов на пост президента относительно несанкционированного вмешательства в информационную систему Центральной избирательной комиссии "Выборы-2019", сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Для нас важны средства защиты этой системы от несанкционированного вмешательства в работу и возможных кибератак в день голосования. У нас уже есть несколько обращений от кандидатов в президенты относительно вмешательства в работу системы. Речь идет как о транзитных серверах, так и о несанкционированном доступе к системе. Наши специалисты проверяют эту информацию", - сказал министр на координационном совещании в пятницу, сообщает департамент коммуникации МВД.

А.Аваков подчеркнул важность понимания того, что информационно-аналитическая система "Выборы-2019" полностью защищена от внешнего воздействия.

По его словам, МВД обеспечит усиленную охрану линий связи от физических повреждений. Для этого "Укртелеком" предоставил Нацполиции подробный перечень наиболее потенциально уязвимых каналов.

В свою очередь, глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что проверка защиты систем Центризбиркома проходит в плановом режиме, а имеющиеся системы безопасности способны зафиксировать все аномальные вмешательства.

"Распорядителем этой системы является Центральная избирательная комиссия. До 20 марта мы ожидаем результаты комплексных экспертиз систем защиты. До 28 марта мы получим такие данные с ОИК, чтобы 29 марта подтвердить готовность системы "Выборы-2019" к работе. Наши системы способны зафиксировать все аномальные вмешательства и обеспечить работоспособность информационного ресурса", - отметила она.