Выборы2019

Выборы

19:31 15.03.2019

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

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Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Экс-министр финансов Александр Данилюк признал, что является независимым советником кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, однако выразил готовность отказаться от его поддержки в случае влияния на кандидата бизнесмена Игоря Коломойского.

"…Я и мои колеги ценим возможность поддержать Владимира Зеленского на этом важном этапе… Мы это делаем в качестве независимых советников на волонтерских началах без любых обязательств…. В то же время для исключения любых сомнений, если в любое время, при любых причинах и независимо от обстоятельств Игорь Коломойский или любой другой олигарх получит влияние, я прекращу свою поддержку", – написал он в соцсети Facebook в пятницу.

При этом А.Данилюк выразил уверенность, что так же готовы поступить и другие члены команды.

Теги: #зеленский #данилюк #выборы #коломойский
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