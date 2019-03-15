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18:04 15.03.2019

Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

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Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выбора президента Украины, то 19% украинцев проголосовали бы за шоумена Владимира Зеленского, 14,5% - за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 13,2% - за действующего президента Петра Порошенко.

Согласно данным опроса, проведенного "Украинским социологическим порталом" с 7 по 13 марта и презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы поддержать 8,1% украинцев, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 6,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,1%.

Среди тех, кто определился со своим выбором и намерен прийти голосовать, за В.Зеленского готовы голосовать 24,9% опрошенных, за Ю.Тимошенко - 19%, за П.Порошенко - 17,3%, за А.Гриценко - 10,6%, за Ю.Бойко - 9%, за О.Ляшко - 5,4%.

Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2000 респондентов. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

Теги: #рейтинги #зеленский #тимошенко #выборы #порошенко #опросы2019
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