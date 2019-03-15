Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

Городской голова Львова Андрей Садовый подчеркивает, что присутствие неизвестных людей в военной форме на сессиях городского совета, которые пытаются повлиять на решения депутатов, недопустимо и считает, что это выгодно определенным политическим силам.

"Очень часто в городах на сессиях городского совета присутствуют непонятные лица в военной форме, которые начинают диктовать условия и вынуждать депутатов к тому, как они должны голосовать. Это вообще за пределами здравого смысла", - сказал А.Садовый на Седьмом форуме местного самоуправления во Львове, передает местный интернет-портал "Четвертая студия".

По его словам, очень часто такие сценарии выгодны тем или иным политическим силам.

"А с чем остаются города? Кто должен защищать местное самоуправление? Ну хорошо, во Львове немножко тверже ситуация, поскольку мы в принципе не допускаем, чтобы такие люди заходили в зал, а если они где-то прорываются, то мы останавливаем сессию", - сказал А.Садовый.

Мэр Львова также отметил: "Я смотрю, во многих городах проводят сессии, люди в форме стоят между рядами. Для меня это - за пределами здравого смысла. Вы думаете, кто-то в стране за это наказан? Никто. Почему? Потому что кому-то это выгодно".

А.Садовый считает, что Министерству внутренних дел Украины не хватает честного руководства.

"Я бы однозначно передал городам в подчинение функцию общественной безопасности. Полиция по вопросам безопасности должна быть подчинена местной громаде. Да, это можно делать при одном условии: если у нас будет честное руководство в Министерстве внутренних дел", - выразил мнение мэр Львова.