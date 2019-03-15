Выборы2019

Выборы

15:34 15.03.2019

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

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Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

В Харькове возможная явка избирателей на президентских выборах 31 марта составит около 65%, прогнозирует городской голова Геннадий Кернес.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом Г.Кернес сказал, отвечая на вопросы долгосрочных наблюдателей неправительственной международной организации CANADEM.

"Мы опираемся на социологию, и в нашем городе прогноз такой. Что касается подготовки, в рамках своей компетенции городской совет и районные администрации проводят информирование населения, участки готовятся, еще есть две недели. Жалобы, если они есть, поступают не к нам. Но очевидных нарушений, которые получили бы резонанс, не видно", - цитирует пресс-служба Мэра Харькова.

Теги: #избиратели #кернес #выборы #харьков
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