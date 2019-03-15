Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

В Харькове возможная явка избирателей на президентских выборах 31 марта составит около 65%, прогнозирует городской голова Геннадий Кернес.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом Г.Кернес сказал, отвечая на вопросы долгосрочных наблюдателей неправительственной международной организации CANADEM.

"Мы опираемся на социологию, и в нашем городе прогноз такой. Что касается подготовки, в рамках своей компетенции городской совет и районные администрации проводят информирование населения, участки готовятся, еще есть две недели. Жалобы, если они есть, поступают не к нам. Но очевидных нарушений, которые получили бы резонанс, не видно", - цитирует пресс-служба Мэра Харькова.