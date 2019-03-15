Выборы2019

Выборы

14:57 15.03.2019

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

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В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

Ложные сообщения о минировании избирательных участков в день голосования на президентских выборах в Украине 31 марта могут быть одной из схем попыток срыва выборов, но масштабного характера это иметь не будет, полагают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Мы не исключаем, что такой вариант будет. Допускаю, что это будет, но не думаю, что это будет масштабно", - сказал руководитель координационного штаба МВД Украины по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Иван Стойко журналистам в пятницу в Киеве.

"Если мы будем понимать, что это точно схема, и кто-то таким образом хочет сорвать выборы, то мы будем корректировать свои действия. Это не означает, что мы не будем реагировать – будем, конечно. Но реакция будет и на телефонные звонки – мы будем понимать, кто и откуда это делает", - отметил он.

И.Стойко допустил, что сообщения о псевдоминировании будут иметь место точечно, а не масштабно. "Не думаю, что кто-то пойдет на такое, потому что будет понятно, что это фейковые звонки", - подытожил он.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.

Теги: #иван_стойко #украина #мвд #выборы
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