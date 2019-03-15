Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

Оборонная промышленность в Украине должна быть не только способом обеспечения армии техникой и вооружением, а мощным драйвером будущего, заявил кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Я хочу, чтобы на оборонную промышленность смотрели не как на способ обеспечения армии, Нацгвардии, разведок и СБУ техникой и вооружением, а как на мощный драйвер нашего будущего. Так было и так будет во всех странах", - сказал А.Гриценко в программе "Право на власть".

Он добавил, что именно через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки - то, что потом идет на движущую силу для промышленной базы страны. Кандидат в президенты подчеркнул, что "Укроборонпром" - только часть оборонно-промышленного комплекса. Параллельно должны работать и частные предприятия.

"Сейчас образован огромный частный сектор в производстве, модернизации и инновациях в оружии. Его надо добавить к тому государственному сектору, который остался в наследство от Советского Союза и был дополнительно образован Украиной. Это более ста крупных предприятий - конструкторских учреждений и научно-исследовательских", - рассказал А.Гриценко.