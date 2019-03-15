За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

Согласно результатам анкетирования, проведенного активистами партии "Батькивщина", лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко в первом туре президентских выборов готовы поддержать 31,6% украинских граждан, шоумена Владимира Зеленского – 20,9%, а действующего главу государства Петра Порошенко – 15,8%.

"Анкетирование проводилось в рамках каждой области во время проведения обхода по квартирам, домам нашими партийными активистами, волонтерами", - сказал заместитель руководителя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он отметил, что "Батькивщина" имеет более 400 тыс. членов партии, которые представлены до самого низшего звена.

В ходе анкетирования в течение февраля было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии "Батькивщина", согласно результатам анкетирования, во втором туре выборов президента Украины Ю.Тимошенко уверенно выигрывает у В.Зеленского (50,5% против 40,5%) и П.Порошенко (57,5% против 31,2%.).

С.Соболев отметил, что "Батькивщина" решила представить данные анкетирования, которое она не раз проводила, и результаты которого всегда подтверждаются официальными результатами выборов на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Сегодняшние результаты, 31% у Юлии Тимошенко - это фактически прогнозный опрос, который делает каждая соцкомпаниями. Единственная разница - это не тысячи, а реальные 2,5 млн граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосование", - сказал С.Соболев.

Он обратил внимание на то, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря свидетельствовали о том, что Ю.Тимошенко – первый и бесспорный лидер президентской гонки.

Однако с началом предвыборной кампании, по словам С.Соболева, в опросах этих известных соцслужб появились признаки грязных манипуляций – "первыми в рейтингах были и П.Порошенко, и В.Зеленский, и Ю.Тимошенко, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко".