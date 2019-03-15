Выборы2019

Выборы

11:47 15.03.2019

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

1 мин читать
В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обещает провести параллельный подсчет голосов на президентских выборах и объявить их результаты раньше, чем Центральная избирательная комиссия.

"Без сомнения, наш подсчет будет объявлен намного раньше, чем это делает Центральная избирательная комиссия. Это будет сделано буквально в течение суток", - сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам С.Соболева у "Батькивщины" будет достаточное количество наблюдателей, которые готовы защитить результаты выборов.

"Мы сейчас завершили подготовку наших специалистов по параллельному подсчету голосов, прошу не путать с параллельным сервером…", - отметил народный депутат.

Он пояснил, что сразу же после того, как какая-либо участковая избирательная комиссия подсчитает итоги голосования на участке и подпишет протокол подсчета голосов, эта же информация сначала по телефону, а позже и "живой почтой" будет передаваться в избирательный штаб Ю.Тимошенко. По словам парламентария, это будет делаться для того, чтобы у штаба кандидата в президенты была возможность вести собственные подсчеты голосования.

"Это даст возможность объявить реальные результаты выборов еще до объявления их результатов Центральной избирательной комиссией", - сказал С.Соболев.

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко баллотируется в президенты Украины.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Теги: #сергей_соболев #цик #батькивщина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 15.03.2019
Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

11:52 15.03.2019
В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

11:34 15.03.2019
Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

11:20 15.03.2019
ЦИК утвердила новый состав ОИК № 163 в Тернополе

ЦИК утвердила новый состав ОИК № 163 в Тернополе

11:10 15.03.2019
ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

10:50 15.03.2019
Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

10:44 15.03.2019
Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

09:54 15.03.2019
Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

21:14 14.03.2019
ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

21:13 14.03.2019
ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Гриценко и Добродомов подписали совместный меморандум

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм" -  партия "Наш край"

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Юлия Тимошенко: Эволюция обещаний - "Украинская правда"

Анализ высказываний оппозиционного кандидата Александра Вилкула - VoxCheck

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА