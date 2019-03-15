Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

Свою некомпетентность в решении жизненно важных проблем людей, отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в широко разрекламированных реформах и громкие коррупционные скандалы власть пытается закамуфлировать дискуссиями о скандальном законе о языке, который лишь еще больше вносит противостояние в общество и при этом противоречит Конституции Украины, заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Власть узаконила платную медицину, но не сказала, где людям взять на нее деньги. Теперь многие вынуждены отказываться от лечения, потому что просто не могут себе это позволить. Даже обычные лекарства за последние годы подорожали в разы. С учетом размеров украинских зарплат и пенсий – это издевательство над людьми. Нельзя называть реформами то, что делает жизнь людей невыносимой. Как, например, пенсионная реформа, которая свелась к повышению пенсионного возраста, снижению коэффициента трудового стажа и копеечным подачкам к пенсиям, которые по закону правительство обязано индексировать на уровень инфляции ежегодно", - сказал он журналистам в пятницу, сообщается на сайте политсилы.

При этом Ю.Бойко добавил, что образовательная реформа привела к закрытию школ, увольнению учителей, снижению качества и доступности самого образования.

"Будет ли эффективным двенадцатилетнее среднее образование с упрощенной программой? Вряд ли. Закон об образовании только усилил напряжение с соседями. Свои тотальные провалы, свою некомпетентность и последние коррупционные скандалы — власть прикрывает подобными законами о языке, которые не просто еще больше раскалывают общество, но и являются антиконституционными по сути", - считает народный депутат.

Ю.Бойко подчеркнул, что в случае его победы на выборах все эти реформы будут отменены, потому что, по его словам, "ничего хорошего ни людям, ни стране они не принесли".