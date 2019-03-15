Выборы2019

Выборы

10:44 15.03.2019

Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

2 мин читать
Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

Свою некомпетентность в решении жизненно важных проблем людей, отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в широко разрекламированных реформах и громкие коррупционные скандалы власть пытается закамуфлировать дискуссиями о скандальном законе о языке, который лишь еще больше вносит противостояние в общество и при этом противоречит Конституции Украины, заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Власть узаконила платную медицину, но не сказала, где людям взять на нее деньги. Теперь многие вынуждены отказываться от лечения, потому что просто не могут себе это позволить. Даже обычные лекарства за последние годы подорожали в разы. С учетом размеров украинских зарплат и пенсий – это издевательство над людьми. Нельзя называть реформами то, что делает жизнь людей невыносимой. Как, например, пенсионная реформа, которая свелась к повышению пенсионного возраста, снижению коэффициента трудового стажа и копеечным подачкам к пенсиям, которые по закону правительство обязано индексировать на уровень инфляции ежегодно", - сказал он журналистам в пятницу, сообщается на сайте политсилы.

При этом Ю.Бойко добавил, что образовательная реформа привела к закрытию школ, увольнению учителей, снижению качества и доступности самого образования.

"Будет ли эффективным двенадцатилетнее среднее образование с упрощенной программой? Вряд ли. Закон об образовании только усилил напряжение с соседями. Свои тотальные провалы, свою некомпетентность и последние коррупционные скандалы — власть прикрывает подобными законами о языке, которые не просто еще больше раскалывают общество, но и являются антиконституционными по сути", - считает народный депутат.

Ю.Бойко подчеркнул, что в случае его победы на выборах все эти реформы будут отменены, потому что, по его словам, "ничего хорошего ни людям, ни стране они не принесли".

Теги: #бойко #выборы #юрий_бойко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 15.03.2019
Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

09:54 15.03.2019
Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

21:14 14.03.2019
ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

21:13 14.03.2019
ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

21:12 14.03.2019
ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

21:09 14.03.2019
ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

19:38 14.03.2019
У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

18:42 14.03.2019
У Зеленского не знают, за что Youtube заблокировал их канал

У Зеленского не знают, за что Youtube заблокировал их канал

18:31 14.03.2019
Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный Зеленскому

Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный Зеленскому

17:49 14.03.2019
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Гриценко и Добродомов подписали совместный меморандум

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм" -  партия "Наш край"

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Юлия Тимошенко: Эволюция обещаний - "Украинская правда"

Анализ высказываний оппозиционного кандидата Александра Вилкула - VoxCheck

Гриценко: Закон о языках необходим

Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА