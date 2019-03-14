У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

У кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает.

"Наш YouTube уже работает! Все злые попытки "политической элиты" или недругов сломать нас или сбить с пути - бесполезны, ведь мы знаем, что мы вместе и вы с нами; ибо и целеустремленные люди всегда держатся вместе и становятся непобедимыми!", - отметили в "Зе!Команде" на странице в Фейсбук.

Ранее в этот день сообщалось, что YouTube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену В.Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в частности относительно спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в YouTube.