Выборы2019

Выборы

19:38 14.03.2019

У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

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У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

У кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает.

"Наш YouTube уже работает! Все злые попытки "политической элиты" или недругов сломать нас или сбить с пути - бесполезны, ведь мы знаем, что мы вместе и вы с нами; ибо и целеустремленные люди всегда держатся вместе и становятся непобедимыми!", - отметили в "Зе!Команде" на странице в Фейсбук.

Ранее в этот день сообщалось, что YouTube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену В.Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в частности относительно спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в YouTube.

Теги: #зе_команда #зеленский #выборы
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