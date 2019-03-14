Гриценко и Добродомов подписали совместный меморандум

Лидер политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заключили совместный меморандум.

Среди основных принципов, которые в нем прописаны:

проведення деолігархізації;

ефективна судова реформа;

забезпечення у межах повноважень президента об’єктивного та неухильного дотримання антикорупційного законодавства;

подолання бідності як головний пріоритет соціальної політики держави;

у зовнішній політиці дотримання неухильного курсу щодо набуття членства України в Євросоюзі та НАТО;

впровадження політики відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

"В меморандуме ключевые принципы внутренней и внешней политики. Внешний курс неизменен. Приложить максимальные усилия для вступления в ЕС и НАТО. Жесткая незыблемая судебная вертикаль, которая защищает права, свободы и собственность. Нулевая толерантность к коррупции", - сказал А.Гриценко во время пресс-конференции в Киеве.

Кандидат в президенты добавил, что команды вместе пойдут и на парламентские, и на президентские выборы.

В то же время Д. Добродомов подчеркнул, что сейчас страна оказалась перед угрозами, с которыми может бороться только проукраинский, антикоррупционный президент.

"Первая угроза - второй срок нынешнего президента, который погряз в коррупционных скандалах. Вторая - представители конкретных олигархов, которые пытаются установить свою полную диктатуру. Третье - опасные объединительные процессы в лагере пророссийских политических сил, которые не скрывают, что хотят вернуть страну в орбиту России", - сказал Д.Добродомов.

Как сообщалось, 7 марта лидер партии "Народный контроль" Д.Добродомов публично объявил о том, что снимает свою кандидатуру.