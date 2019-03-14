Выборы2019

Выборы

15:32 14.03.2019

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

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В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Попытки представителей "Национального корпуса" сорвать встречи кандидата в президенты Украины Петра Порошенко с избирателями ни к чему не приведут, уверены в избирательном штабе П.Порошенко.

"Мы, конечно, видим попытки так называемого "Национального корпуса" и штабов, которые за ним стоят, помешать и сорвать встречи кандидата в президенты Порошенко с избирателями. Но, как бы оппоненты ни старались, они не смогут прекратить процесс общения с избирателями", - сказал спикер избирательного штаба кандидата в президенты П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что у П.Порошенко в настоящее время "довольно плотный график поездок и как президента, и как кандидата в президенты", включающий в том числе встречи с избирателями.

"Никто их (встречи – ИФ) не сможет остановить", - отметил О.Медведев.

По его словам, П.Порошенко в среду в Чернигове, вопреки расчетам и надеждам тех, кто собирался сорвать встречу, прошел через группы представителей "Нацкорпуса" и, "конечно, сказал им всё, что он думает об их акции".

Теги: #порошенко #нацкорпус #выборы
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