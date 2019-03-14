В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

Презентация социально-информационного проекта "Голосуйте! Мы прикроем!", в рамках которого участники операции Объединенных сил призывают граждан Украины принять участие выборах, состоялась в четверг в Киеве.

"Идея родилась у воинов и ветеранов и была реализована нашей совместной инициативной группой, к которой были привлечены представители министерства обороны, воины, защищающие наше государство на востоке Украины", - сказала министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз на презентации проекта в четверг в Киеве.

По ее словам, "выборы это тоже фронт и тоже война", и главная цель этого аполитического проекта - призвать граждан Украины прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее государства, за демократические ценности. Министр подчеркнула, что видеоролики и фотографии проекта – не имеют политического окраса и не являются избирательно ориентированными.

И.Фриз рассказала, что, согласно решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, видеоролики под условным названием "Голосуйте, мы прикроем" имеют признаки социальной рекламы. "Мы будем обращаться к телеканалам и операторам внешней рекламы, чтобы они разместили продукты в рамках проекта на своих носителях и телеканалах", - сказала глава ведомства.

По словам автора видеороликов и фотографий журналиста Сергея Лойко, работы проекта в ближайшее время появятся на билбордах и ситилайтах, в Интернете и на телевидении.

"Отобрано около 25 видео роликов - 15- и 7- секундных - для показа по телевидению и в Интернете, и около 25 фотографий", - сообщил он.

С.Лойко также рассказал, что видео- и фотосъемка проходили на передовой. "Я несколько дней снимал этот проект на разных позициях в районе Донецкого аэропорта, в расположении 57-й мотопехотной бригады", - сказал он.

По словам журналиста, на фотографиях и видеороликах запечатлены солдаты в возрасте от 18 до 20 лет. "Они говорят простые слова – "Голосуйте! Мы прикроем!", Но еще больше говорят их глаза, которые видели войну – такие глаза можно снять только в окопе, на боевой позиции, "на нуле". Они, словно, обращаются к нам: "Пока мы на фронте – не потеряйте страну дома!", - сказал С.Лойко.