Илья Кива требует немедленной отставки главы секретариата ВСП Пушкаря
Глава секретариата Высшего совета правосудия Украины Сергей Пушкарь должен немедленно сложить полномочия, поскольку является кадровым российским военным, он не должен быть допущен к формированию госорганов, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.
"Этот человек является кадровым российским военным. Сергей Пушкарь окончил Военный Краснознаменный институт МО СССР в Москве. Также много лет он работал в российской компании "ТНК". Пушкарь давал присягу на верность российскому народу, а дважды присягу не дают! Я требую, чтобы этот человек сложил полномочия!", - сказал политик во время заседания ВСП, сообщает пресс-служба СПУ.
При этом он подчеркнул: "На сегодня есть все основания заявлять, что глава секретариата Высшего совета правосудия Украины Сергей Пушкарь манипулирует данными и пытается узурпировать ВСП под представителей власти!".
И.Кива также заявил о намерении обратиться по этому вопросу в Службу безопасности Украины.
"Поскольку в условиях войны такие люди не могут быть допущены к формированию государственных органов! Ведь когда в таких структурах работают российские военные, нам не надо удивляться предательству и сдаче национальных интересов!", - добавил он.
Политик также подчеркнул, что с санкции С.Пушкаря процесс формирования ВСП происходит с нарушениями.
"К голосованию не допустили делегатов съезда от учебных заведений МВД, ссылаясь на то, что они якобы являются военизированными учебными заведениями. ВСП не может устанавливать правила формирования и список вузов, которые допущены к голосованию. Кроме того, лично я не согласен с этой аргументацией, поскольку такие вузы готовят высокопрофессиональных и квалифицированных юристов!", - сказал он.
По убеждению И.Кивы, не только нарушаются права учреждений системы высшего образования МВД, но и сам процесс голосования корректируется недобросовестными людьми под определенных представителей.