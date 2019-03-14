Выборы2019

Выборы

08:02 14.03.2019

Информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты

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Информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты

Информация, которую получали работники Службы безопасности Украины с использованием специальных технических средств, не связанна ни с одним из кандидатов в президенты Украины, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением", - сообщают правоохранители.

Кроме того в полиции сообщили, что "работники Главного следственного управления Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации. Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и мало признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)".

Полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. Поэтому указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, не имеет отношения к избирательной кампании.

Теги: #нацполиция #выборы
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