В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования

Из 2 млн 38 тыс 128 избирателей, зарегистрированных в Харьковской области, неспособны передвигаться самостоятельно менее 1,5%, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

"По данным госреестра, в Харьковской области - 2 миллиона 38 тысяч 128 избирателей, из которых 26 тысяч 611 неспособных передвигаться самостоятельно, с отметкой о выбытии – 70 тысяч 57 человек", - отметила начальник отдела администрирования Госреестра избирателей аппарата Харьковской обладминистрации Светлана Коломиец.

По ее словам, в Харьковской области заявление о временном изменении места голосования уже подали 6 тысяч 45 человек.

С.Коломиец напомнила, что такое заявление избиратель должен подавать лично. Чтобы временно изменить место голосования, необходимо обратиться в отделы ведения Государственного реестра избирателей по месту жительства или пребывания, с собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины и мотивированное обращение (это может быть справка с места работы, учебы, проездные документы, санитарно-курортная справка и т.п.)

Каждый избиратель может лично проверить информацию о своем включении или невключении в Государственный реестр избирателей, обратившись к программному ресурсу "Личный кабинет избирателей" на сайте Центральной избирательной комиссии.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.