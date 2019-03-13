Богомолец прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире

Кандидат в президенты Ольга Богомолец прошла проверку на полиграфе во время прямого эфира проекта "Экзамен достоинства", который транслировался в соцсети Facebook.

"После Революции достоинства бояться выходить на Майдан и проходить детектор лжи - это позор. Каждый кандидат в президенты, который идет реально побеждать, должно обязательно пройти детектор лжи. И хочу обратиться к украинцам: если кандидат боится прийти на Майдан и пройти детектор лжи, то подумайте, стоит ли он звания фаворита в социальных опросах и стоит ли голосовать только за фаворитов", - сказала она, сообщает пресс-служба политика в четверг.

Отмечается, что во время проверки на полиграфе О.Богомолец ответила "нет" на вопрос, является ли она техническим кандидатом, имеет ли отношение к хищению государственных средств и сотрудничает ли она со спецслужбами РФ. Она заявила также, что вклад в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах - это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов.

"Для меня проверка на полиграфе - это попытка противостоять злу, провокации и информации, которая появляется против меня в Интернете", - отметила кандидат.