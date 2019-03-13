Выборы2019

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13:49 13.03.2019

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

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Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко лидируют в рейтинге кандидатов в президенты Украины, свидетельствуют данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного с 5 по 10 марта.

Так, согласно данным исследования, на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании, получил бы В.Зеленский (20,7%), на втором месте – П.Порошенко (13,2%). За лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 11,0% респондентов.

За кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 6,5% опрошенных, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 5,8%, лидера Радикальной парии Олега Ляшко – 3,5%.

Еще около 23,9% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос. Отказались отвечать на вопрос 4,7%.

Среди тех, кто обязательно будет голосовать и, соответственно, уже определился со своим выбором, В.Зеленского готовы поддержать 27,7% респондентов, П.Порошенко - 19,6%, Ю.Тимошенко - 14,8%, Ю.Бойко - 9,6%, А.Гриценко - 8,2%, О.Ляшко - 4,8%.

Согласно исследованию, около 73% опрошенных украинцев утверждают, что обязательно будут голосовать на выборах президента Украины 31 марта. Колеблются в своих намерениях прийти на избирательные участки в день голосования 19% опрошенных. Всего около 8% утвердительно заявляют, что не будут голосовать.

Общенациональное исследование проводилось с 5 по 10 марта 2019 года среди населения Украины старше 18 лет методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Было опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность исследования 2,1%

Теги: #рейтинг #социс #выборы #опросы2019
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