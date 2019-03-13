Военный кабинет Юлии Тимошенко презентовал программу обеспечения жильем военных

Военный кабинет Юлии Тимошенко разработал программу обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины служебным жильем на период прохождения службы и собственным жильем на льготных условиях, сообщил координатор Военного кабинета Андрей Сенченко.

"Главное в этой программе - система обеспечения собственным жильем военнослужащих. Она стимулирует молодого человека идти в армию, стимулирует военных подписывать новые контракты и продолжать службу в армии", - сказал он, говорится на официальном сайте партии "Батькивщина" во вторник.

А.Сенченко отметил, что Украине нужна не просто контрактная армия, а профессиональная контрактная армия. Для того, чтобы наши бойцы были профессионалами, они должны быть мотивированы служить длительный срок, убежден координатор Военного кабинета Ю.Тимошенко.

"Именно такая программа, едва ли не впервые в истории Украины, дает четкие ответы военным, как реально получить жилье, а не обещания. И каждый из них сможет воспользоваться программой практически с первого месяца своей службы", - отметил А.Сенченко.

Он также обратил внимание на то, что программа обеспечения жильем станет поощрительной частью военного контракта, также разработанного командой Ю.Тимошенко.

В частности, по его словам, новый документ сформирует принципиально другие отношения между военными и государством - полного уважения ко всем, кто служит в ВСУ, и обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей.