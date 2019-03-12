ЦИК Украины сформировала все участковые комиссии в заграничном избирательном округе

Центральная избирательная комиссия Украины сформировала 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе на выборах президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла во вторник, рассмотрев представления кандидатов на пост президента Украины Юрия Бойко, Анатолия Гриценко, Руслана Кошулинского, Юлии Тимошенко и Министерства иностранных дел Украины по кандидатурам в состав участковых комиссий заграничных избирательных участков.

В заграничном избирательном округе на выборах президента насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции.