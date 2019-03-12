Около 90% вынужденных переселенцев готовы принять участие в выборах президента

Около 90% временно перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса готовы принять участие в выборах президента Украины, прогнозирует глава Всеукраинской платформы Донбасса, глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Геннадий Борисичев.

"Мы много ездим по стране, проводим много встреч с переселенцами, много общаемся. В конце каждой встречи мы проводим так называемый социологический срез, по результатам наших встреч могу сказать, что около 90% переселенцев планируют принять участие в выборах", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве.

По его информации, около 80-90% ВПЛ уже получили открепительные талоны для голосования на выборах президента Украины .

"Наконец наши земляки поняли, что если они не будут заниматься политикой, политика займется ими, как это получилось в 2014 году", - сказал он.

Г.Борисичев также сообщил, что общественное объединение Всеукраинская платформа Донбасса намерена подписать с топ-10 рейтинговых кандидатов в президенты Украины Публичное общественное поручение, в котором будет закреплены обязательства кандидата по решению проблем ВПЛ.

В частности, в документе будут прописаны обязательства кандидата относительно поддержки и финансирования госпрограмм для обеспечения жильем ВПЛ, возобновление прав пенсионеров из Донбасса на выплату украинской пенсии, обеспечение права ВПЛ принимать участие в местных выборах, разработка и реализация комплексного плана по восстановлению мира на Донбассе, а также разработка и принятие специального закона о компенсации пострадавшим в следствие войны в Украине.

"Мы имеем право требовать от государства компенсации, так как оно не смогло защитить наши права и наше имущество, а государство, в свою очередь, сможет требовать компенсации от РФ за за причиненный материальный и моральный ущерб", - сказал он.

По словам Г.Борисичева, в настоящее время "всего у пяти кандидатов в президенты в программах есть хоть какое-то видение по решению проблем Донбасса и его реинтеграции в состав Украины".

Он также сообщил, что Всеукраинская платформа Донбасса уже подписала это поручение с Сергеем Тарутой и Александром Вилкулом, планируется подписание документа с Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко, Владимиром Зеленским и другими рейтинговыми кандидатами.

"Документ необходим для того, чтобы кандидаты, если станут президентами, займут высшие государственные должности или станут депутатами, по этому документу будут обязаны содействовать реализации всех программ, которые указаны в этом общественном поручении. Получив такой документ, мы получаем рычаг влияния на украинских политиков", - сказал он.

При этом Г.Борисичев напомнил, что согласно данным Минсоцполитики в Украине зарегистрировано около 1,4 млн временно перемещенных лиц.

Всеукраинская платформа Донбасса - общественный союз, который объединил организации и коалиции вынужденных переселенцев с целью защиты и восстановления их прав. Платформа зарегистрирована в 2019 году. Главой Всеукраинской платформы Донбасса является Г.Борисичев.