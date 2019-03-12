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18:35 12.03.2019

Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

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Гриценко предлагает ввести на предприятиях экологический контроль онлайн

Команда кандидата в президенты Анатолия Гриценко планирует изменить принцип экологического контроля и ввести его по стандартам Евросоюза и в соответствии с теми директивами, которые Украина уже согласовала с ЕС.

"Мы изменим принцип экологического контроля. Будет непрерывный контроль онлайн. Там, где на предприятиях будут фиксировать чрезмерные выбросы, сразу принимать действий", - сказал А.Гриценко на пресс-конференции в Запорожье.

Он подчеркнул, что вопрос чистоты воздуха, воды и земли важен по всей стране и при выборе между экологией и экономикой кандидат в президенты выбирает именно экологию.

"Это ключевое и для тех, кто работает на предприятиях, осуществляющих выбросы, и для тех, кто вокруг предприятий живет. Президент - гарант основных прав и их обеспечение и право на жизнь - прежде всего. Все, что зависит от меня, будет сделано, чтобы экологические стандарты были обеспечены", - отметил А.Гриценко.

По словам политика, владельцев крупных предприятий обяжут установить фильтрационные установки. В то же время все новые предприятия, которые будут вводиться в эксплуатацию, должны сразу работать по европейским стандартам.

А.Гриценко также добавил, что в режиме мониторинга поэтапно составят график, где именно будет введен этот экологический стандарт.

"Чтобы отработать экологический сектор, мы собирали практиков и теоретиков со всей страны. Все это будет сделано совместно с правительством", - подчеркнул он.

Теги: #украина #экология #гриценко
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