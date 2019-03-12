Гриценко: Фигурантов расследования коррупции в "Укроборонпроме" надо посадить пожизненно

На скандал, связанный с концерном "Укроборонпром" после серии расследований команды Дениса Бигуса, отреагировала вся мировая пресса, оно имеет планетарное звучание, отметил кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Там задействована "Ленинская кузня" и "Богдан" Порошенко. В расследовании коррупции в "Укроборонпроме" видно, что грязную схему прикрывали все силовые структуры. Команда Дениса Бигуса это показала. Это тот скандал, который имеет планетарное звучание. Мировая пресса об этом пишет. Выходят заголовки, что такой главнокомандующий не имеет права на второй срок", - подчеркнул политик на пресс-конференции в Запорожье, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции" во вторник.

Он добавил при этом, что украинцев подобные резонансные разоблачения доводят до состояния стресса и ненависти.

"Зарабатывать на крови солдата - это то, что наше общество отторгает и ни при каких условиях не будет с тем мириться", - уверен кандидат в президенты.

По мнению А.Гриценко, до завершения выборов никто из фигурантов расследования не будет наказан. Поэтому одной из первых задач новой власти должно быть привлечение их к ответственности.

"Их будут прикрывать, как прикрывали все эти годы, зарабатывая на крови солдата. Надо арестовать и посадить по верхней планке закона пожизненно с конфискацией имущества тех, кто позволил себе зарабатывать в условиях войны на крови", - подчеркнул он.