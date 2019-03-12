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13:15 12.03.2019

Тимошенко: Провокации Администрации президента достигли апогея

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Тимошенко: Провокации Администрации президента достигли апогея

Президент Украины Петр Порошенко и его окружение будут отвечать за все: и за коррупцию на армии, и за масштабный подкуп избирателей, подчеркнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны.

"Мы будем бороться за то, чтобы привлечь президента и его окружение к уголовной ответственности за коррупцию на армии, на крови и прекратить подкуп людей на выборах. Они будут за всего это отвечать", - заявила кандидат в президенты.

Она сообщила, что после обнародованного журналистами расследования, где выяснилось, что участниками сделок в оборонной отрасли также являются генпрокурора и СБУ, "Батькивщина" инициировала в парламенте перерыв, во время которой добилась решения: немедленно собрать ВСК, которая будет расследовать преступления президента, генпрокурора, СБУ, а также должностных лиц, которые были вовлечены в это.

Заседание состоится при участии представителей профильных комитетов по вопросам национальной безопасности и обороны, предупреждения и противодействия коррупции, работы с силовыми структурами, а также председателей фракций.

Ю.Тимошенко отметила, что существующая ВСК, за которую проголосовало президентское большинство и которую возглавляет депутат от БПП, неправосудная, но все равно ее надо собрать.

Кроме того, она подчеркнула на необходимости остановить масштабный подкуп выборов президентом, о котором рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков. Так, министром была разоблачена система, по которой командой президента из бюджета Украины через спецфонд "Турбота" подкупались заранее определенные граждане. За то, чтобы они голосовали на выборах за президента, давали по 1000 грн.

"Мы требуем принять решение, чтобы выплаты из бюджета были сделаны после выборов. Это касается и монетизации субсидий и доплат к пенсиям, и по 1000 грн из фонда "Турбота". Будет справедливо, если люди все эти деньги получат после выборов", - пояснила кандидат в президенты.

По ее убеждению, "президент унижает демократические выборы, старается не победить, а купить выборы".

Теги: #оборонка #тимошенко #порошенко #коррупция
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