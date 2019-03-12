Кива: Грабеж армии в условиях войны – это не очередной коррупционный скандал, а госизмена

Дело о разворовывании оборонных средств топ чиновниками - это не очередной коррупционный скандал, а государственная измена в условиях войны, считает лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"На протяжении всей войны соратники, ближайшие партнеры Петра Порошенко грабили и разворовывали, тем самым ослабляя нашу обороноспособность. В моем понимании, понимании человека, который отдал войне полтора года, на руках этих людей кровь убитых солдат. Потому, что каждая украденная этой бандой копейка повлияла на то, что где-то не выехал БТР, где-то недоукомплектовался танк, где-то кого-то не вывезли с поля боя. И не надо это называть коррупционным скандалом, это госизмена в условиях войны!", - сказал он в эфире телеканала "НАШ", сообщает пресс-служба СПУ во вторник.

По словам И.Кивы, несмотря на все обнародованные журналистами факты, полноценного расследования ждать не приходится.

"Потому, что все эти люди являются ближайшими соратниками действующего президента, у которого кум – генеральный прокурор. Они и дальше будут разворовывать страну и навязывать удобную для них позицию. Сегодня мы должны не просто говорить об этом, а просить помощи для того, чтобы снести эту преступную власть, на чьих руках кровь убитых солдат", - сказал политик.

Говоря об акциях националистов с требованием провести расследование и уволить виновных, И.Кива отметил, что "на сегодня все ищут козла отпущения в лице Национального корпуса".

"Я не оправдываю их действия, виновные в нарушении закона должны понести наказание. Но в первую очередь сегодня нужно говорить о госизмене! Я не в коем случае не призываю к радикализму, но кто-то же должен остановить эту вакханалию, которая уничтожает нашу страну, нашу армию, позволяет противнику нас побеждать", - подытожил он.