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11:46 12.03.2019

Тимошенко: Рада должна расследовать причастность правоохранителей к коррупционным сделкам президента

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Тимошенко: Рада должна расследовать причастность правоохранителей к коррупционным сделкам президента

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует детально расследовать новые факты коррупции высшего руководства государства и силовых структур на войне, которые накануне были обнародованы СМИ.

"Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ были полностью вовлечены в махинации, им платили взятки и откаты. И два силовых органа - СБУ и ГПУ - были в доле и в деле. Это - шоковая информация. И сегодня она замалчивается Верховной Радой Украины", - сказала она с трибуны парламента.

По словам Ю.Тимошенко, парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к "откатам и отмыванию "черных" денег бюджета оборонной отрасли - на торговле на войне, на крови".

"Многомиллионные сделки по поставке некачественных и непригодных для использования запасных частей из страны-агрессора контрабандой по завышенным ценам - и это все продавалось нашей армии в 2-4 раза выше, чем стоимость новых деталей. А потом через завод "Ленинская кузня", принадлежащий Порошенко, деньги отмывались и распределялись между коррупционным окружением президента", - отметила политик.

Теги: #оборонка #тимошенко #коррупция
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