В БПП требуют от Тимошенко рассказать о ее "политических и финансовых договоренностях" с Коломойским

Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады предоставил вниманию народных депутатов аудиозапись якобы телефонного разговора лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и бизнесмена Игоря Коломойского.

"Сегодня вся страна обсуждает разговор, который произошел между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. Я хотел бы, чтобы вы услышали сейчас, как это происходит", - сказал А.Герасимов во время своего выступления в парламенте на пленарном заседании во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", он включил аудиозапись и поднес гаджет к микрофону на трибуне, однако звук был плохим.

"Для нас в этой записи нет ничего нового. Она демонстрирует то, что мы и так знаем. У Игоря Валерьевича Коломойского есть два кандидата на выборах – это Зеленский и Юлия Тимошенко", - сказал глава фракции БПП.

При этом он отметил, что происхождение этой записи "непонятно, но его достоверность сомнений не вызывает".

"Мы требуем публичной информации о политических и финансовых аспектах Ваших договоренностей с Игорем Валерьевичем Коломойским", - сказал А.Герасимов, обращаясь к лидеру "Батькивщины".

Во время демонстрации записи свое возмущение высказал народный депутат из фракции "Батькивщина" Александр Абдуллин "Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну", - сказал он у трибуны, с которой выступал А.Герасимов, таким образом, что в микрофон отчетливо были слышны его слова.