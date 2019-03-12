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10:40 12.03.2019

Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

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Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

Снижение газовых тарифов станет следующим шагом после восстановления мира в стране - для этого есть все предпосылки и возможности, заявил кандидат в президенты, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

 "После установления мира в Украине – следующим вопросом станет снижение тарифов на газ. Вся страна стала заложником античеловеческой и абсолютно бездарной политики власти. Сначала эта власть задрала тарифы на такую высоту, что люди просто не в состоянии платить, и посадили страну на иглу субсидий. Потом, когда субсидий стало не хватать – ввели бюрократические преграды, чтобы сделать их недоступными. В этот отопительный сезон почти 40% потребителей, ранее получавших субсидии, оказались их лишены. Итог – люди просто отказываются платить, потому что им не хватает денег на элементарное. Тарифный геноцид не может и не должен быть государственной политикой", - сказал он журналистам во вторник, сообщает пресс-служба политсилы.

Ю.Бойко отметил, что необходимо установить такую стоимость коммунальных услуг, которая была бы посильной для оплаты жителями страны, имеющих разные доходы.

"Нам нужно сделать систему, которая позволит людям нормально жить в цивилизованном обществе – снизить тарифы до уровня, который люди способны оплачивать. Это беда, когда люди отказываются от газа и оказываются выброшены в позапрошлый век, когда вынуждены рубить на дрова собственные сады, чтобы обогреть жилище", - акцентировал основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Политик считает, что существуют реальные способы выхода из этой ситуации, которые он предложил в виде законопроектов, уже зарегистрированных в Верховной Раде.

"Государственная компания добывает 15 млрд кубов, как раз столько, сколько необходимо для нужд населения страны. И никакой проблемы нет в том, чтобы установить нормальную цену, чтобы люди могли платить. Себестоимость газа собственной добычи составляет примерно 2500 гривен с учетом всех налогов, инвестиционных составляющих. А продают людям по 8,5 тыс. гривен газ, который принадлежит им по Конституции, с тройным наваром. Мы зарегистрировали законопроект, позволяющий снизить цену на газ до 4900 гривен для всех потребителей, с учетом использования смеси отечественного и импортного газа. И это нужно немедленно реализовывать, вместе со списанием долгов за коммунальные услуги малообеспеченным и социально незащищенным гражданам. Власть же может предложить людям только очередной тарифный геноцид. В день голосования нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн. в следующем году", - заявил Ю.Бойко.

Отмечается, что Ю.Бойко зарегистрировал законопроекты, которые назвал первоочередными для облегчения жизни людей из-за антисоциальной политики власти: законопроект №9527, который касается списания долгов за услуги ЖКХ, и законопроект №9403, который детально обосновывает реальную возможность снижения цены на газ для всех категорий потребителей.

Теги: #газ #юрий_бойко #бойко #выборы #тарифы
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