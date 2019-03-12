Гриценко требует отставки главы СБУ

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко требует отставки главы Службы безопасности Украины Василия Грицака в связи с тем, что СБУ приняла, по его словам, незаконное решение об объявлении 13-14 марта в Мариуполе высокого уровня террористической угрозы.

"Я им не верю - требую отставки главы СБУ!", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Гриценко рассказал, что вынужден был отменить спланированную и уже анонсированную на 13 марта встречу с мариупольцами из-за того, что СБУ объявила на этот и следующий дни самый высокий "красный" уровень террористической угрозы и ввела в действие соответствующие ограничения.

"Закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает совершенно четкое определение: "красный", самый высокий, реальный уровень террористической угрозы вводится "в случае совершения террористического акта". Не в ожидании - в случае совершения, так и только так требует Закон!", - отмечает лидер партии "Гражданская позиция".

Политик добавляет при этом, что ни одного сообщения о совершении теракта в Мариуполе не было, а в случае действительной угрозы СБУ должна вводить "красный" уровень немедленно, а не откладывать на несколько дней.

"СБУ дает террористам целых двое суток чтобы замести следы? При этой мародерской власти и постоянных провокациях СБУ еще с июля - я уже ничему не удивлюсь. Поэтому не верю. Поэтому и требую отставки главы СБУ!", - подчеркнул А.Гриценко.