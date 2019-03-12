Выборы2019

Выборы

06:35 12.03.2019

Глава МВД: Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги

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Глава МВД: Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал детали функционирования одной из "избирательных сеток" - с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и ещё одного региона пытаются купить за средства бюджетной программы.

"Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Василькове Киевской области. Речь идёт о подкупе голосов... Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривень. Используя средства программы "Турбота", заложенной в бюджете", рассказал министр в понедельник вечером в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам министра, после того, как админресурс был задействован и деньги пенсионеру были выплачены, поступает звонок из штаба, звонящий интересуется, получил ли деньги человек. Как отметил А.Аваков, на утвердительный ответ звонящий просит сдержать слово и при поддержке кандидата.

"Это что такое? И это происходит по всей стране! Киевская область - больше всех, Киев, Одесса, Одесская область, в Харьковской области это есть", заявил глава МВД.

Он добавил: "Люди, это же все видно, - десятки людей нам сообщают об этом, бабушки звонят, журналисты пишут".

Говоря о конкретном уголовном производстве по ситуации в Василькове, министр уточнил, что следственное управление нацполиции направляет повестки двум тысячам человек, которые оказались внутри данной схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

Отвечая на вопрос о том, какое количество кандидатов в президенты занимается подобного рода избирательными сетками, министр сказал: "У нас всего есть обращения по четырем кандидатам. ГБР ведёт проверку по Тимошенко, я в данном случае сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко, у нас есть обращения по Таруте и Гриценко -по одному".

При этом А.Аваков обратил внимание на то, что наличие обращения ещё не означает, что действительно имеет место преступление

Глава МВД вновь напомнил о незаконности оплаты работы агитаторов в целом. "А из бюджета оплачивать покупку голосов -это невероятная мерзость", - подытожил он.

Теги: #пенсионеры #аваков #выборы
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