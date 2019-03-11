Выборы2019

Выборы

16:12 11.03.2019

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

2 мин читать
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Национальная полиция Украины расследует десятки уголовных производства по факту подкупа избирателей в пользу различных кандидатов в президенты страны, всего же расследуется 142 связанных с избирательным процессом уголовных производства, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"21 уголовное производство начато непосредственно по факту подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента (лидера партии "Батькивщина" Юлии – ИФ) Тимошенко, 16 - в пользу (действующего президента Петра - ИФ) Порошенко, 2 - в пользу (лидера партии "Основа" Сергея – ИФ) Таруты, и по одному в пользу кандидатов в президенты (лидера Радикальной партии Олега – ИФ) Ляшко, (мэра Львова Андрея – ИФ) Садового, (шоумена Владимира – ИФ) Зеленского и Шевченко. Я умышленно называю фамилии кандидатов, постольку они фигурируют и в заявлениях, и в других источниках, из которых мы черпали информацию для открытия этих уголовных производств", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Вместе с тем, М.Цуцкиридзе акцентировал внимание на то, что ряд фактов в ходе проверки не получают своего подтверждения.

"15 уголовных производств уже закрыто по результатам расследования, информация, которая поступила правоохранителям, не подтвердилась", - сказал он.

Всего, по словам замначальника ГСУ Нацполиции, расследуется 142 уголовных производства, связанных с избирательным процессом: 63 производства открыты непосредственно в связи с нарушением избирательных прав, 48 касаются подкупа избирателей.

В 13 уголовных производствах подозрение предъявлено 22 лицам.

Теги: #уголовное_производство #нарушения #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

16:02 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

14:40 11.03.2019
Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:31 11.03.2019
Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

12:16 11.03.2019
Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

12:15 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Анализ высказываний кандидатов в президенты Богомолец и Богословской - "VoxCheck"

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА