Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Национальная полиция Украины расследует десятки уголовных производства по факту подкупа избирателей в пользу различных кандидатов в президенты страны, всего же расследуется 142 связанных с избирательным процессом уголовных производства, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"21 уголовное производство начато непосредственно по факту подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента (лидера партии "Батькивщина" Юлии – ИФ) Тимошенко, 16 - в пользу (действующего президента Петра - ИФ) Порошенко, 2 - в пользу (лидера партии "Основа" Сергея – ИФ) Таруты, и по одному в пользу кандидатов в президенты (лидера Радикальной партии Олега – ИФ) Ляшко, (мэра Львова Андрея – ИФ) Садового, (шоумена Владимира – ИФ) Зеленского и Шевченко. Я умышленно называю фамилии кандидатов, постольку они фигурируют и в заявлениях, и в других источниках, из которых мы черпали информацию для открытия этих уголовных производств", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Вместе с тем, М.Цуцкиридзе акцентировал внимание на то, что ряд фактов в ходе проверки не получают своего подтверждения.

"15 уголовных производств уже закрыто по результатам расследования, информация, которая поступила правоохранителям, не подтвердилась", - сказал он.

Всего, по словам замначальника ГСУ Нацполиции, расследуется 142 уголовных производства, связанных с избирательным процессом: 63 производства открыты непосредственно в связи с нарушением избирательных прав, 48 касаются подкупа избирателей.

В 13 уголовных производствах подозрение предъявлено 22 лицам.