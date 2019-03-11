Выборы2019

Выборы

13:31 11.03.2019

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

2 мин читать
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, за 10 последних дней повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах до 1,9 к 1 с 2 к 1, одновременно понизив ставки на второй подряд президентский срок П.Порошенко до 2,5 к 1 с 2,3 к 1.

Согласно информации на сайте компании, оценка шанса возможного президентства Юлии Тимошенко осталась неизменной – 5,5 к 1.

На прежнем уровне сохранились и ставки на победу на выборах Анатолия Гриценко – 14 к 1, которые 1 марта выросли с 21 к 1 после того, как в его пользу снялся другой кандидат – Андрей Садовый, на которого ставки тогда принимались с коэффициентом 51 к 1.

Следом, по ставкам bwin, идут Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1. Снятие кандидата Евгения Мураева в пользу Александра Вилкула, о котором было объявлено 7 марта, повысило ставки на победу последнего до 201 к 1 с 301 к 1.

Шансы на президентство Игоря Смешко оцениваются ставками 501 к 1, 12-ти других кандидатов – 1001 к 1, тогда как ставки на победу любого другого, не указанного в списке кандидата, принимаются с коэффициентом 301 к 1.

У украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на П.Порошенко все еще существенно выше, чем ставки на В.Зеленского – соответственно 1,6 к 1 против 2,7 к 1. Оценка шансов нынешнего главы государства остаться на второй срок за последние 10 дней снизилась крайне незначительно (было 1,55 к 1).

Что касается ставок на победу лидера "Батькивщины" в президентской гонке, то украинский оператор повысил их до 5 к 1 с 6 к 1.

Ставки на победу А.Гриценко после заявления А.Садового выросли и теперь составляют 20 к 1, тогда как ставки на победу Ю.Бойко остались на уровне 30 к 1.

"Фаворит спорт" принимает ставки на победу О.Ляшко на уровне 100 к 1, Игоря Смешко – 125 к 1 и Александра Вилкула – 250 к 1, предлагая для следующих 9-ти кандидатов ставки 500 к 1.

Теги: #зеленский #порошенко #ставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:15 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:01 11.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

11:13 11.03.2019
Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

10:14 11.03.2019
Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

07:21 11.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

22:22 10.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

20:08 10.03.2019
Порошенко ожидает освобождения Россией украинских военных моряков из плена после президентских выборов в Украине

Порошенко ожидает освобождения Россией украинских военных моряков из плена после президентских выборов в Украине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Анализ высказываний кандидатов в президенты Богомолец и Богословской - "VoxCheck"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

Гриценко: Вражда между СБУ и Нацполицией заложена Президентом

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА