Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от ныне действующего главы Украинского государства Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов на пост президента Украины.

"Президент - преступник, президент отмывал деньги армии. Это сегодня уже очевидно, и поэтому я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и идти снимать с себя иммунитет, и отвечать перед законом", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она подчеркнула, что если этого не произойдет, то новый президент привлечет к уголовной ответственности и П.Порошенко за коррупцию на деньгах армии, и его коррупционное окружение.

Как сообщалось, 25 февраля телепроект 24-го канала "Наши гроши" производства Bigus Info со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Согласно данным проекта, общий объем закупленных госконцерном в названный период у фиктивных фирм контрабандных комплектующих для бронетехники, оценивается в порядка 250 млн грн.

В "Укроборонпроме" заявили, авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-16 годах уголовных производств и увязали скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

6 марта П.Порошенко заявил, что Украина инициирует проведение комплексного международного аудита "Укроборонпрома", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. После этого СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности госконцерна "Укроборонпром" и входящих в него предприятий с привлечением иностранных экспертов. Также Совет рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований (ГБР) "осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность".