Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

Рабочая группа Верховной Рады заканчивает подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению, заявил заместитель руководителя фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

"Сегодня рабочая группа по подготовке Избирательного кодекса ко второму чтению завершит свою работу. Далее - вопрос за комитетом", - сказал Р.Сидорович на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Как сообщалось, 7 ноября 2017 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1) авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.