Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

Если бы президентские выборы состоялись в начале марта, то за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 18,3%, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 16,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 1 по 7 марта 2019 года.

За лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3%, за сопредседателя "Оппозиционные платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 9,9%, за главу "Радикальной партии" Олега Ляшко - 5,7%, экс-главу СБУ, самовыдвиженца Игоря Смешко - 3,3%, Александра Вилкула и Евгения Мураева - по 2,7%.

В целом специалисты опросили 5000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%