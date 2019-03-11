В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая бы изучила факты подкупа избирателей в пользу кандидата в президенты, лидера ВО "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко.

"Наша фракция требует создания временной следственной комиссии, которая изучит факты подкупа избирателей "пирамидами" Тимошенко, механизмы отмывания денег сомнительного происхождения через избирательный фонд Юлии Тимошенко, и попытки ее соратников за деньги избавиться от одного из оппонентов избирательной гонки", - заявил глава фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

21 февраля заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил на брифинге о том, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем "избирательной пирамиды", действовавшей в разных регионах Украины. Он не назвал имя этого нардепа.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из них был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

22 февраля кандидат в президенты Украины лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко опровергает информацию о якобы причастности членов ее команды, в частности народного депутата Валерия Дубиля, к организации работы "пирамиды" для подкупа избирателей.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований в четверг, 28 февраля, вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей.

Однако 28 февраля народный депутат В.Дубиль не явился на допрос в ГБР.

11 марта указанный нардеп также не явился на допрос в Государственное бюро расследований, где его ждали на 10 часов утра.

Помимо этого, вечером 6 марта генпрокурор сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что одним из задержанных является глава политической партии. По ее словам, он был задержан правоохранителями непосредственно во время предоставления кандидату в президенты денежных средств за отказ последнего от участия в выборах. Л.Сарган отметила, что впоследствии был задержан и второй злоумышленник.

На брифинге 7 марта Ю.Луценко заявил, что заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат В.Дубиль (фракция "Батькивщина").