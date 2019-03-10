Порошенко ожидает освобождения Россией украинских военных моряков из плена после президентских выборов в Украине

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что украинские военные моряки, незаконно захваченные Российской Федерацией в плен во время агрессии в районе Керченского пролива и удерживаемые в московском СИЗО, будут освобождены после президентских выборов в Украине.

"К сожалению, я не ожидаю позитивных новостей до президентских выборов. Путин (президент РФ Владимир Путин – ИФ) четко заявил, что он не будет делать ни одного шага. Но… сразу же после победы – мы ждем вашего возвращения домой!", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу ICTV, которое транслировалось в воскресенье.

Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы освободить украинских военных моряков.

"Не проходит ни одной международной встречи на высшем уровне, на которой бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей, деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", - отметил президент Украины.

П.Порошенко подчеркнул, что весь мир поддерживает Украину в вопросе освобождения моряков.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипажи катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Так называемая "ФСБ по Республике Крым" открыла в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

27 и 28 ноября суды оккупированного Крыма избрали в отношении 24 военнопленных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, всех поместили в Симферопольском СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в Керчи. Впоследствии всех военнопленных незаконно перевезли в Москву, где 21 моряка поместили в СИЗО "Лефортово" и трех раненых - в СИЗО "Матросская тишина".

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.