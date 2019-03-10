За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

За событиями произошедшими в субботу, 9 марта, стоят пророссийские силы и сбежавшие из страны олигархи, участники противостояний с полицией будут наказаны, заявили в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов", – говорится в сообщении на сайте партии в субботу вечером.

В БПП уверены, что события в Киеве и Черкассах 9 марта являются "очередной попыткой окунуть Украины в хаос".

"Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно стремится достичь российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержения демократической проевропейской власти", – отмечено в заявлении.

В партии считают, что за подобными акциями стояли и стоят "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

"Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украины изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", – уверены в БПП

"Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", – заявили в БПП.

Как сообщалось, в Киеве несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались возле здания Администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром". Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей; в результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ, но затем обстановка успокоилась.

Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в результате столкновения активистов националистических организаций и правоохранителей в ходе массовой акции возле здания Администрации президента Украины пострадали два полицейских и сотрудник Национальной гвардии Украины, открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Позже представители "Национального корпуса", которые в субботу днем устроили акцию под Администрацией президента, пытались прорваться к П.Порошенко во время его выступления в Черкассах, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Ссылаясь на видео на странице Нацкорпуса сообщается, что его представители пришли на выступление президента у дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины. "Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Отмечается, что националисты пытались прорвать ряды полиции, один из представителей Нацкорпуса вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры.

При этом националисты заявили, что полиция применила слезоточивый газ.

"Когда автомобиль президента уехал с места выступления, представители Нацкорпуса стали прорываться на сцену, выкрикивая: "Свинарчука за решетку", "Где отрубленные руки Гладковского?", и произнесли со сцены короткую речь", – говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что в результате столкновения представителей "Национального корпуса" с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 правоохранителей, 5 из которых получили медицинскую помощь на месте, еще 10 были направлены в медучреждения.

Следователи открыли уголовное производство против активистов по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство.