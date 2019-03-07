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17:42 07.03.2019

Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко

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Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко

Внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов прибыл в Центральную избирательную комиссию, где заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Я рад, что партия "Народный контроль" поддержала такое мое решение, потому что целиком осознает, что нам сегодня нужно, чтобы к власти пришел новый адекватный президент, честный президент, президент который сможет выполнить те запросы общества, которых оно ожидает уже много-много лет. Шанс на это есть, однозначно, и я уверен в том, что Гриценко выйдет во второй тур. Мы всячески будем его поддерживать на то, чтобы он занял эту должность, и мы сможем тогда вместе развивать страну в правильном направлении", - сказал Д.Добродомов журналистам в ЦИК в четверг.

"Известно из социологических опросов, что во втором туре Анатолий Гриценко выигрывает у всех на президентских выборах. Я считаю, что мы должны сконцентрировать сейчас все силы для того, чтобы действительно провести до главной должности в стране проукраинского человека, который способен на все изменения. Мы ему всестороннее в этом поможем", - добавил он.

При этом парламентарий отметил, что решение о снятии своего кандидатуры для него было непростым.

"Я считаю, что все сознательные оппозиционные демократические силы, чьи выдвиженцы являются кандидатами в президенты, сейчас должны принять для себя ответственное решение", - резюмировал Д.Добродомов.

Как сообщалось, 4 марта лидер партии "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу А.Гриценко. 5 марта ЦИК сняла А.Садового с выборов президента Украины по его заявлению.

Теги: #добродомов #выборы #гриценко
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