Выборы2019

Выборы

15:59 07.03.2019

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

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Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Народный депутат, лидер партии "Наши" и кандидат в президенты Евгений Мураев заявил, что решил снять свою кандидатуру с президентской гонки в пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

"Друзья и единомышленники! Я абсолютно уверен, что в жизни нашей страны наступил переломный момент. Если сейчас мы не объединим все свои усилия, то следующие пять лет этой власти поставят под вопрос существование Украины как целостного, суверенного и независимого государства. Я последовательно выступал за объединение всех коструктивных оппозиционных сил...чтобы дать новый стимул развития нашему государству и чтобы мы вернули себе родину. Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александроа Вилкула. Мы решили объеденить наши политические силы и в ближайшее время пройдет объеденительный съезд на котором мы сможем многократно усилить наши влияния на политические процесы", - сказал Е.Мураев во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в четверг.

В свою очередь А.Вилкул заявил, что в случае, если он станет президентом, будет рекомендовать кандидатуру Е.Мураева на должность премьер-министра.

"Объединение с Евгением Мураевым даст очень серьезный толчок и возможности для нашей победы. После того, как я стану президентом, я буду рекомендовать парламенту кандидатуру Евгения Мураева на должность премьер-министра. И буду за то, чтобы он возглавил нашу партию на парламентских выборах", - заявил он.

Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Теги: #мураев #вилкул #выборы
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