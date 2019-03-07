Кандидат в президенты Добродомов анонсировал "важное решение" и пригласил журналистов в ЦИК

Внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов сообщил о принятии важного решения относительно президентской гонки и намерении в четверг прибыть в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

"Друзья! Принял для себя важнейшее решение! Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", - написал Д.Добродомов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он также обнародовал в соцсети совместную фотографию с лидером партии "Гражданская позиция", еще одним кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко.

Как сообщалось, 4 марта лидер партии "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

5 марта ЦИК сняла А.Садового с выборов президента Украины по его заявлению.