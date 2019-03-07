Внешние заимствования оборачиваются для Украины потерей права выбора – Кива

Судьба и будущее украинского народа является объектом политики сверхдержав, а международные кредиты оборачиваются потерей права выбора, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Я хочу, чтобы мы сами в своей стране определяли, что нам надо. На сегодняшний день они (иностранные государства – ред.) устроили из Украины плацдарм. Америке невыгодно, чтобы Россия продавала газ в Европу, потому, что Америка хочет свой газ продавать в Европу. И любая агрессия, любые военные действия – это возможность выставить санкции. Это экономическая борьба двух сверхдержав, а мы с вами как разменная монета, наши с вами дети участвуют в этом дележе", - сказал он в эфире телеканала "NewsOne", сообщает пресс-служба СПУ.

В этой связи И.Кива напомнил о дискуссиях в парламенте вокруг необходимости снятия моратория на продажу сельхоз земель.

"Они указывают, что им нужно, что они хотят. Группа Сорос, группа Ротшильдов, которые развернули свою программу по контролю над украинским государством. Одним нужны земли, и мы видим, как отдельные народные депутаты из БПП лоббируют вопрос снятия моратория на продажу земли. А ведь забери у нас землю и дальше можно с нами делать все, что

угодно, потому что у нас больше ничего нет", - сказал он.

Говоря о внешних заимствованиях Украины, политик сказал: "К сожалению, нам не одалживают деньги, нас покупают, у нас забирают право выбора".

"Ни одна из сегодняшних реформ не сделала ни одного гражданина Украины более счастливым, более защищенным, более успешным. Мы должны наконец стать хозяевами на своей земле, и тогда наша жизнь изменится", - подчеркнул И.Кива.