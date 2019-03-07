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13:25 07.03.2019

На сегодня 6 партий подкупают избирателей "добрыми делами" – КИУ

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На сегодня 6 партий подкупают избирателей "добрыми делами" – КИУ

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" отмечает, что на сегодняшний день 6 политических партий предоставляют избирателям разные подарки и услуги.

"По данным наблюдения Комитета избирателей Украины, мы отмечаем, что на сегодня 6 политических партий подкупают избирателей "добрыми делами", - сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, только за февраль организацией было зафиксировано более 70 фактов использования партиями, депутатами от этих партий разных уровней таких способов, как предоставление избирателем подарков, услуг, проведением ремонтных работ по благоустройству.

А.Кошель отметил, что среди таких партий: "УКРОП", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок", "За життя".

Среди кандидатов в президенты наиболее заметную агитационную кампанию проводят действующий глава государства Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Также почти во всех областях заметна президентская агитационная кампания лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, шоумена Владимира Зеленского и мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового.

Вместе с тем, согласно мониторингу КИУ, 14 кандидатов президенты вообще не проводят предвыборную кампанию.

Теги: #партии #киу #выборы #подкуп
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