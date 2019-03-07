Лидер "Батькивщины" Тимошенко предлагает Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает президенту Украины Петру Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

"Я впервые сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины – если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича с выборов президента и вычеркните его из бюллетеня", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг.

Она утверждает, что за выдвижением кандидатом в президенты ее однофамильца Юрия Тимошенко стоит Администрация президента Украины. По словам лидера "Батькивщины", это "унизительная политтехнология, которая уничтожает достоинство президента Украины". "Цель которой – чтобы люди на избирательном участке, которые будут или волноваться, или, возможно, забудут свои очки дома, что они ошибутся, и вместо того, чтобы поддержать меня на выборах президента, они поставят галочку напротив моего однофамильца Тимошенко Юрия Владимировича", - заявила лидер партии "Батькивщина".

В среду вечером генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Украины нардепу Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и (Управлением – ИФ) "К" СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.