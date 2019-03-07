В Украине лишь 4% переселенцев сменили свое место голосования - КИУ

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" заявляет, что лишь 4% внутренне перемещенных лиц сменили свое место голосования на данный момент.

"По состоянию на сегодня, за три недели до дня голосования, остаются очень низкие показатели смены места голосования внутренне перемещенными лицами, трудовыми мигрантами и лицами, которые не имеют места регистрации, таких около 1 млн граждан. По состоянию на 7 марта меньше 4% переселенцев сменили свое место голосования", - сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, такая низкая активность переселенцев является очень тревожной тенденцией, так как можно "потерять" от 1 до 2 млн избирателей.